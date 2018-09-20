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Ekonomi

May: Brexit anlaşması Kasım'dan ileri bir tarihe ertelenemez

Mahmuıt Can Emir / İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avustrya’nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Birliği  (AB)  liderlerini, Brexit müzakerelerini bir sonuca varması gereğini vurguladı ve anlaşmanın

20 Eylül 2018 18:41

Mahmuıt Can Emir / İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avustrya’nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Birliği  (AB)  liderlerini, Brexit müzakerelerini bir sonuca varması gereğini vurguladı ve anlaşmanın Kasım ayından sonraki bir tarihe uzatılmasının bir seçenek olmadığını söyledi.
AB yetkililerine göre, Brexit müzakereleri Kasım ayı ortasında gerçekleştirilecek bir özel zirveye dek tamamlanmak zorunda; ancak, May uzatma, erteleme ya da ikinci bir referandum fikirlerini bir kenara atmak istediğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:
“Hepimiz sürenin kısıtlı olduğunu biliyoruz ancak müzakereleri uzatmak ya da erteleme bir seçenek değil.
“Brexit’in istediğiniz bir şey olmadığını biliyorum, ama şunun altını çizmeliyim ki Birleşik Krallık’ta bu konu ile ilgili ikinci bir referandum yapılmayacak.
“Halk kararını verdi ve benim de Başbakan olarak bunu gerçekleştirme yükümlülüğüm var.”
Tarafların her konuda anlaşmasının mümkün mümkün olmadığını belirten May, AB’nin, Birlik ve Birleşik Krallık arasındaki ekonomik bağları koruması gerektiğini söyledi.

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