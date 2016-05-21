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Spor

Max Kruse'nin seks kasedi başına bela oldu!

Wolfsburg'un golcüsü Max Kruse, internete düşen seks kasedinin internet sitelerinden kaldırılmasını talep etti

21 Mayıs 2016 23:25

Almanya Milli Takım kadrosundan çıkarılması büyük tartışma yaratan Bundesliga yıldızı Max Kruse'nin yatak odasında çekilen görüntüleri çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. 

Wolfsburg formasını giyen 28 yaşındaki forvet Max Kruse, hostes olan eski kız arkadaşına dava açarak, birlikte oldukları sırada çekilen bir seks kasedinin internet sitelerinden kaldırılmasını istedi.

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, bir açıklama yaparak, Kruse'nin milli takım kadrosundan çıkarılmasının videolarla bir ilgisi olmadığını söylemişti.

Hafta içinde de Kruse'nin, Berlin'de bir gece kulübünde yaşadıkları Alman medyasında haber olmuştu.

Kruse'nin dans pistinde fotoğraflarını çeken bir kadının telefonunu elinden alarak görüntüleri sildiği belirtilmişti. Daha sonra kadının gazeteci olduğu iddia edildi.

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