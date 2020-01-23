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Spor

Max Kruse'ye Real Betis kancası

Kruse, sarı-lacivertli formayla 15 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi

23 Ocak 2020 17:09

İspanyol basını, Real Betis'in Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'yi transfer gündemine aldığını öne sürdü.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, ara transfer döneminde Carles Alena ve Guido Rodriguez'i kadrosuna katan Real Betis'in Loren Moron, Javi Garcia ve Cristian Tello'ya gelen teklifler sonrasında Fenerbahçe'den Max Kruse'yi gündemine aldığı belirtildi.

Öte yandan haberde Bayer Leverkusen ile Leicester City'nin de Kruse'nin peşinde olduğu iddia edildi.

Werder Bremen'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar çıktığı 15 resmî maçta 3 gol atıp 6 da asist yaptı.

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