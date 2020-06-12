Max Kruse kadroya alınmadı, Muriqi'nin durumu maç saatinde belli olacak

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Alman futbolcu Max Kruse, sakatlığı nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Adelesinde çekme olan Vedat Muriqi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde iki önemli gelişme yaşandı.



Sarı lacivertli kulüpten ayrılacağı konuşulan Alman yıldız Max Kruse, sakatlığı nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.



Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu iddia edilen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin de karşılaşmada forma giymesi belirsizliğini koruyor. Adelesinde çekme olan Vedat Muriqi'in durumu maç saatinde belli olacak.