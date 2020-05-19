Max Kruse: Bundesliga'da oynanan maçlar sıkıcıydı

Fenerbahçeli Max Kruse, iki aylık aranın ardından yeniden başlayan Bundesliga'daki maçları sıkıcı bulduğunu söyledi.

Fenerbahçeli Max Kruse, Alman basınına açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da koronavirüs salgını sonrasında futbola geri dönen ilk lig olan Bundesliga'yı eleştirdi.

Kruse, "Bundesliga'da oynanan maçlar sıkıcıydı." dedi. Ortamın futbolun doğasına uygun olmadığını belirten Kruse, "Maç boyunca takım arkadaşlarınla ve rakip futbolcularla temas halindesin ancak gol sevincinde temastan kaçınıyorsun. Buna anlam veremiyorum." şeklinde konuştu.

Alman oyuncu, Bundesliga'nın başlamasının toplumun psikolojisine iyi geldiğini ama futbolun seyircilerle oynanmasının daha doğru olduğunu da söyledi.

"Koronavirüs sebebiyle buradaki durumum karışık"

Fenerbahçe'deki geleceği sorulan Max Kruse, bu soruya ise ilginç bir cevap verdi.

"Koronavirüs sebebiyle buradaki durumum karışık" diyen Alman oyuncu, konuyla ilgili şu anda bir şey söylemenin doğru olmayacağını dile getirdi.