Mavi: Rusya’da 20 mağaza açacaktık, beklemedeyiz

50 ülkede 5 bin mağazası bulunan Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, bu yıl Rusya'da açmayı planladıkları 20 mağazayı altı ay kadar bekletme kararı aldıklarını söyledi.

Zaman’dan Rahime Sezgin’in haberine göre, Yavuz, “Rusya'da yüzde 100 iştirakimiz olan iki tane şirket bulunuyor. Rusya daha hızlı girmek istediğimiz bir yer ama yaşanan siyasi kriz işleri farklı bir boyuta getirdi. Şu an oraya yatırım yapmak yerine beklemeyi tercih ediyoruz” dedi.

İran ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yavuz, kâğıt üzerinde İran'ın potansiyelinin çok büyük olduğunu ama Türkiye'nin siyasetinin de belirleyici olacağını, işlerin iyi gitme olasılığı kadar kötü gitme durumu olduğunu belirtti. Döviz artışı ve asgari ücretteki düzenlemelere de değinen CEO, verimlilik peşinde gitmeyen firmaların işlerinin zor olduğunu, işadamlarının bir kârlılık sorunu yaşadığını belirtti.



“Amacımız ilk 100 şirkete girmek”

Jeande yüzde 18 pazar payına sahip olan Mavi Jeans, geçen yıl 1,2 milyar TL ciro yaptı. 2016 yılında da yüzde 30 büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Yavuz, 8 milyon jean satışı gerçekleştirmeyi, mağaza sayısını 400'e çıkarmayı ve 1,5 milyar TL ciro hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin 166. şirketi olan Mavi, bu yıl ilk 100'e girmeyi ve 8 milyon adet jean satmayı hedefliyor. Denim (kot) pazarının Türkiye'de geçen yıl yüzde 15 arttığını ifade eden Yavuz, Mavi'nin 20 yaş altında en hızlı büyüyen marka olduğunu söyledi ve bu başarının sebeplerini de sıraladı: “Dünyada neler oluyor biz biliyoruz. Müşteri trendlerine odaklanıyoruz ve hızlı perakende ile hareket ediyoruz. 5 milyon üyesi bulunan Kartuş ile müşterisini en iyi tanıyan markayız.”