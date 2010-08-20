T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mavi Marmara’yı yağmalanmış!

İsrail askeri Mavi Marmara gemisini yağmalamış...

20 Ağustos 2010 03:00

T24 - İsrailli askerlerin Mavi Marmara gemisindeki bilgisayar ve cep telefonlarını çalarak satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Tutuklanan askerlerden biri

İsrail’in önemli gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un askeri polisten elde ettiği bilgilere göre, olayla ilgili iki asker göz altına alındı. Mavi Marmara ve diğer gemilerin Aşdod Limanı’nda beklediği dönemde bunlara girmeye izni olan bir asteğmenin laptop bilgisayarları çalarak başka bir askere sattığı ortaya çıktı. 



Daha sonra bu asker, yeni olduğu tespit edilen bilgisayarları üç askere sattı. İsrail ordusu resmi açıklamasında, bilgisayarların Türk gemilerinden çalındığının henüz kesinleşmediğini söyledi.

Ancak bilgisayarları satan askerin, üç meslektaşına bunları Türk gemilerinden aldıklarını söylemiş olması bu konuda çok az şüphe bıraktı. Bir ordu yetkilisi, “Utanç verici bir olay yaşıyoruz” derken, iddiaların kesinleşmesi halinde bilgisayarlar için geri ödeme yapılacağını söyledi. 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24