Mavi Marmara’yı yağmalanmış!

T24

Tutuklanan askerlerden biri

İsrail’in önemli gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un askeri polisten elde ettiği bilgilere göre, olayla ilgili iki asker göz altına alındı. Mavi Marmara ve diğer gemilerin Aşdod Limanı’nda beklediği dönemde bunlara girmeye izni olan bir asteğmenin laptop bilgisayarları çalarak başka bir askere sattığı ortaya çıktı.Daha sonra bu asker, yeni olduğu tespit edilen bilgisayarları üç askere sattı. İsrail ordusu resmi açıklamasında, bilgisayarların Türk gemilerinden çalındığının henüz kesinleşmediğini söyledi.Ancak bilgisayarları satan askerin, üç meslektaşına bunları Türk gemilerinden aldıklarını söylemiş olması bu konuda çok az şüphe bıraktı. Bir ordu yetkilisi, “Utanç verici bir olay yaşıyoruz” derken, iddiaların kesinleşmesi halinde bilgisayarlar için geri ödeme yapılacağını söyledi.