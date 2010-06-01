'Mavi Marmara'nın Türk yolcuları havaalanına gönderildi'

T24 - İsrail'in Gazze'ye doğru yol alan yardım gemilerine düzenlediği ve can kaybıyla sonuçlanan operasyondan sonra, limana çekilen gemideki bazı Türk yolcuların havaalanına gönderildiği öne sürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Aşdod limanına gelen gemi yolcuları arasından işlemleri tamamlanıp Türkiye'ye gönderilmek üzere 30 dolayında kişinin Ben Gurion Havalimanına nakledildiği belirtildi.



Aşdod'daki merkezde İsrailli yetkililerin taleplerini kabul etmeyen 18 Türk'ün de, ülkenin güneyinde bulunan Ber Şeva'daki cezaevinde gözaltında tutuldukları iddia edildi.



Gemideki yolculardan bazılarının Türkiye'ye nakledileceği, bir kısmının da gözaltında olduğuna ilişkin bu iddialar, şu ana kadar resmen doğrulanmadı.



Öte yandan hastanelerde yaralı bulunan Türklerin sayısının da, Tel Haşomer'de yaralı bulunan 4 kişiyle birlikte 19'ye ulaştığı belirtiliyor. Yaralı Türklerin isimleri, aileleriyle henüz bağlantıya geçilmediği için açıklanmıyor.





