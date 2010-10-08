-MAVİ MARMARA'DAKİ DİZİ FİLM ÇEKİMİ TAMAMLANDI İSKENDERUN (A.A) - 08.10.2010 - İsrail'in, Gazze'ye yardım götürürken düzenlediği baskından sonra el koyduğu ve serbest bıraktıktan sonra da İskenderun Limanı'na çekilen üç Türk gemisinden ''Mavi Marmara''da gerçekleştirilen ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filminin çekimi tamamlandı. AA muhabirinin Pana Film yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filmi için İskenderun'dan yaklaşık 150 figüranın katıldığı çekimler, yaklaşık bir hafta sürdü. Film şirketinden 6 kişilik ekibin, gemiyi Gazze yolculuğuna başlamadan önceki haline getirmesinin ardından başlayan çekimler sırasında, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz de gemiyi gezdi. Pana Film Genel Müdürü Mehmet Baş, ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filminin senaryosuna Mavi Marmara'da yaşananları da dahil ettiklerini, filmin 28 Ocak'ta gösterime gireceğini kaydetti. Mavi Marmara'da görev alan Pana Film Sanat Ekibinden Oktay Kaçan da, çekimleri başarıyla tamamladıklarını belirterek, ''Çalışmalarımızda bizlere destek olan İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su, Liman Müdürü Cumhur Öztürkler ile figüran oyunculara, liman görevlilerine ve gemi görevlilerine ve tüm İskenderun halkına teşekkür ediyoruz'' dedi.