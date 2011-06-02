-MAVİ MARMARADAKİ AKTİVİSTLERDE SİLAH VARMIŞ TEL AVİV (A.A) - 02.06.2011 - İsrail'in İbranice yayımlanan Yedioth Ahranot gazetesi, İsrail Ordusu'nun elinde, geçen yıl Mayıs ayı sonunda operasyon düzenlediği Mavi Marmara gemisinde, İHH aktivistlerinin ateşli silahlara sahip olduğunu gösteren fotoğraflar bulunduğunu öne sürdü. Haberde, "filo organizatörlerinin, o sırada gemidekilerde, cepte taşınabilen bıçaklardan başka bir şeyleri olmadığında ısrarlı oldukları, ancak daha sonra bu söylemlerini değiştirerek aktivistlerin taşıdığı tek silahın bıçaklar olduğunu iddia ettikleri" kaydedildi. Habere göre, İsrail donanması tarafından bir süre önce elde edilen fotoğraflar, İnsani Yardım Vakfı (İHH) aktivistlerden birinin omuzunda silah bulunduğunu gösteriyor; bir fotoğrafta da tabanca bulunuyor. Fotoğrafları kimin çektiğinin henüz belli olmadığı belirtilen haberde, fotoğrafların birinin de silahlı bir aktivistin yanında duran, Mavi Marmara yolcuları arasında yer alan İsrail parlamentosunun (Knesset) Arap milletvekillerinden Hanen Zuabi'ye ait olduğunun söylendiği kaydedildi. Yedioth Ahranot, İsrail donanması kaynaklarının fotoğrafların neden sadece bir süre önce ortaya çıktığı konusunu da açıklayamadıklarını belirtti. Mavi Marmara olayından sonra, baskında yer alan komandoların verdikleri ifadelerde, İHH mensuplarının en az iki ateşli silaha sahip olduğunu ve bunlardan birinin de komandoların gemiye inmesinin hemen ardından ateş açtığını söylediği; komandolardan birinin İsrail ordusunun kullanmadığı 9 mm'lik mermiyle yaralandığı kaydedildi. Askeri bir kaynak, gazeteye, "Silah taşıyan aktivistlerin bir fotoğrafı, 100 komandonun ifadesine bedel" diye konuşurken, bunun PR açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. Görüşleri sorulan İsrail Ordu sözcülüğü ise bunların inceleme altındaki gemiden ele geçirilmiş malzemeler olduğunu belirtti ve operasyonel ve istihbari anlamda incelemeler tamamlandıktan sonra ordunun bu fotoğrafları yayınlayıp yayınlamama kararını vereceğini kaydetti. Knesset milletvekillerinden Hanen Zuabi ise, "ancak resimleri gördükten sonra cevap verebilirim" dedi. Zuabi, yanıbaşında silahlı kimseyi görmediğini ve daha önce bu konudaki benzer iddiaların da doğru olmadığının ortaya çıktığını dile getirdi.