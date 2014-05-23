Mavi Marmara saldırısında Mısır'ın parmağı mı var?

Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol, 9 Türk’ün öldürüldüğü 31 Mayıs 2010’da İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen Mavi Marmara saldırısının yıldönümüne günler kala yayımlanan kitabında, bir Mısır istihbarat elamanının Mavi Marmara gemisinde bulunduğuna dair şüphesini açıkladı. Çelikkol, Türkiye’nin Ortadoğu’daki görünürlüğünün artmasından rahatsız olan Mısır’ın, Türkiye – İsrail ilişkilerinde bir çatışmayı teşvik etmek isteyebileceğine dikkat çekti.

Barçın Yinanç'ın Hürriyet'teki haberine göre, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan “Alçak koltuk” krizinin de aktörlerinden olan Çelikkol emekli olduktan sonra yazdığı kitapta kendisine kurulan kumpasın mimarı o dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon’un milletvekili seçilmeden önce Ermeni lobilerine karşı Türk hükümeti için çalıştığını bilgisine de yer verdi.

Çelikkol “One Minute’ten Mavi Marmara’ya” adıyla hafta sonu raflarda yer alacak kitabında, saldırıdan kurtulan tüm Türk vatandaşları ile gemide bulunan tüm diğer ülke vatandaşlarının da Türkiye’ye gönderilmesi talimatının verildiğini anlattı. Çelikkol’un şüphelenmesine yol açan olay bu tahliye sırasında gerçekleşti.



Ajan son anda indi



"Bir Mısırlı, Türkiye’ye gitmeye hazırlanan uçaktan son anda indi. Daha sonra Türk elçiliğine bu şahsın Mısır büyükelçiliği yetkilileri tarafından havaalanından alınarak Mısır’a gönderileceği bilgisi verildi. Daha sonra aldığımız bazı bilgiler bu kişinin Mısır istihbarat teşkilatı üyesi olduğuna ve Kahire’den gelen talimat üzerine uçaktan indiğine işaret ediyordu,” diyen Çelikkol, Mısır istihbarat şefi Ömer Süleyman’ın saldırıdan bir hafta önce İsrail’e gelerek Mavi Marmara konusunu konuştuğu yönünde duyumlar da aldıklarını belirtti.

Çelikkola "Ömer Süleyman’ın bu ziyaret sırasında Mavi Marmara konusunu ele alması, gemide Mısırlı bir istihbaratçının bulunması, Mübarek yönetimi istihbaratının İsrail’e gemi, gemide bulunanlar ve hatta gemide silah ve silahlı milisler bulunduğu yönünde abartılı ve yanlış bilgi aktarmış olabileceği ihtimalini de ortaya çıkartmaktadır" diye yazdı. Çelikkol, İsrail askerlerinin silah bulamamalarına şaşırdıklarını da aktardı.



Ayalon'a ödeme yapılmış



Emekli büyükelçi Çelikkol, Ayalon’un milletvekili ve bakan olmadan önce İsrail eski Başbakanı Ariel Şaron’un danışmanlarından Dov Weissglas’la kurduğu şirketin Türkiye adına Ermeni lobisinin girişimlerinin önlenmesi için lobi faaliyetlerinde bulunduğunu, Türkiye’nin Ayalon’un şirketlerine önemli miktarda para ödemiş olduğu bilgisine de yer verdi.



Alçak koltuk krizi neydi



Alçak koltuk krizi, Ayalon’un Büyükelçi Oğuz Çelikkol’u 11 Ocak 2010’da meclisteki bürosuna çağırmasıyla patlak vermişti. Krizin öncesinde “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde İsrail gizli servisi Mossad ajanlarının çocuk kaçırırken gösterilmesi İsrail’in tepkisini çekmişti. Diziyi eleştiren Ayalon’un karşısında Çelikkol’a çok daha alçak bir koltuk tahsis edilmişti. Olaydan sonra Tayland Büyükelçiliği’ne atanan Çelikkol geçen yıl emekli oldu.