'Mavi Marmara' düğün salonu

T24- Gazze Şeridi’ndeki Refah mülteci kampında önceki gün 240 çift toplu nikâh töreniyle evlendi. Hamas'ın düzenlediği törende, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan filodaki Mavi Marmara gemisinin maketi dekor olarak kullanıldı.





Gemi şeklindeki dekorun üzerinde Türk bayrağı, Mavi Marmara’nın sahibi İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) logosu ve İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) amblemi bulunuyordu.





Bazı gelinlerin kara çarşaf üzerine beyaz pelerin takarak katıldığı törende, bazı gelinler de İsrail’de tutuklu bulunan müstakbel kocalarının fotoğrafını taşıdı.