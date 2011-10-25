T24 LogoT24 Logo
Politika

''Mavi Kart'' tasarısı Bakanlar Kurulu'nda ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 18:57

-''Mavi Kart'' tasarısı Bakanlar Kurulu'nda ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanmaları ve çifte vatandaşlık alamayanların yaşadığı sıkıntıların çözümüyle alakalı Mavi Kart uygulamasıyla ilgili kanun tasarısının dün Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını belirterek, ''Vatandaşlarımız bundan sonraki ilk milletvekili seçiminde bulundukları yerin başkonsolosluklarında oy kullanma imkanına kavuşmuş olacaklar'' dedi. Bozdağ, Almanya Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanı Guntram Schneider ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bekir Bozdağ, kabulün ardından bir gazetecinin sorusu üzerine, Yurtdışı Türkler va Akraba Toplulukları Başkanlığının yurtdışındaki vatandaşların sorunlarını daha etkin çözebilmek için kurulduğunu söyledi. Böylesi bir kurumun ilk kez oluşturulduğunu ifade eden Bozdağ, ''Önümüzdeki süreçte bu kurumun katkılarıyla daha etkin, daha sonuç alıcı çalışmaları hep birlikte yapacağız. Bunlardan birisi yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmalarıyla ilgili ve çifte vatandaşlık alamayan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların çözümüyle alakalı Mavi Kart uygulamasını içeren yasa tasarısı dün Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı'' diye konuştu. Tasarının önümüzdeki günlerde Meclise geleceğini belirten Bozdağ, ''Bu konuda önemli adımları atmış oluyoruz ve vatandaşlarımız bundan sonraki ilk milletvekili seçiminde bulundukları yerin başkonsolosluklarında da oy kullanma imkanına kavuşmuş olacaklar. İmzalar muhtemelen tamamlanmış olabilir. Tamamlanmamışsa tamamlanır tamamlanmaz tasarı Meclise sevk edilecek'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24