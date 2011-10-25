-''Mavi Kart'' tasarısı Bakanlar Kurulu'nda ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanmaları ve çifte vatandaşlık alamayanların yaşadığı sıkıntıların çözümüyle alakalı Mavi Kart uygulamasıyla ilgili kanun tasarısının dün Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını belirterek, ''Vatandaşlarımız bundan sonraki ilk milletvekili seçiminde bulundukları yerin başkonsolosluklarında oy kullanma imkanına kavuşmuş olacaklar'' dedi. Bozdağ, Almanya Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanı Guntram Schneider ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bekir Bozdağ, kabulün ardından bir gazetecinin sorusu üzerine, Yurtdışı Türkler va Akraba Toplulukları Başkanlığının yurtdışındaki vatandaşların sorunlarını daha etkin çözebilmek için kurulduğunu söyledi. Böylesi bir kurumun ilk kez oluşturulduğunu ifade eden Bozdağ, ''Önümüzdeki süreçte bu kurumun katkılarıyla daha etkin, daha sonuç alıcı çalışmaları hep birlikte yapacağız. Bunlardan birisi yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmalarıyla ilgili ve çifte vatandaşlık alamayan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların çözümüyle alakalı Mavi Kart uygulamasını içeren yasa tasarısı dün Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı'' diye konuştu. Tasarının önümüzdeki günlerde Meclise geleceğini belirten Bozdağ, ''Bu konuda önemli adımları atmış oluyoruz ve vatandaşlarımız bundan sonraki ilk milletvekili seçiminde bulundukları yerin başkonsolosluklarında da oy kullanma imkanına kavuşmuş olacaklar. İmzalar muhtemelen tamamlanmış olabilir. Tamamlanmamışsa tamamlanır tamamlanmaz tasarı Meclise sevk edilecek'' dedi.