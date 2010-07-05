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Mavi Boncuk Onda

‘Bi Büyük Fest’e gelenler, Emel Sayın’ın muhteşem performansıyla gerçek bir assolisti sahnede izlemenin keyfini hatırladılar

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Kuruçeşme Arena’da düzenlenen ‘Bi Büyük Fest’e gelenler, rekor kıran bin 515 çeşit mezeden çok Emel Sayın’ın muhteşem performansından etkilendi. Sayın, gerçek bir assolisti sahnede izlemenin keyfini hatırlattı

- YENİ Rakı’nın katkılarıyla düzenlenen   ‘Bi Büyük Fest’ ile önceki akşam İstanbul Boğazı,  rakı, meze ve müziğe doydu. 
- KURUÇEŞME Arena sahnesi önüne kurulan beyaz örtülü masalar, eski gazinoların nostaljisini açık havaya taşıdı.
- ÖNCE Emre Aydın sahneye çıktı. Rock yıldızı,  başarılı performansının ardından Emel Sayın’ı  davet etti.
- ‘ELLER’ şarkısıyla sahneye gelen Sayın, Boğaz esintisinde uçuşan mor elbisesi göz kamaştırdı.
- KONSER boyunca Sayın’a gitarıyla eşlik eden Aydın, ‘Sorma’ şarkısını sanatçıyla birlikte söyledi. 
- TÜRK sanat müziği yıldızının karşısında heyecanını gizleyemeyen Aydın, “Emel Sayın’la aynı sahneyi paylaştığım için çok mutluyum. Heyecandan sahnede elimi nereye koyacağımı şaşırdım” dedi. 
- EMEL Sayın’ın ardından sahne alan Yeni Türkü, ‘Maskeli Balo’, ‘Destina’, ‘Çember’ gibi unutulmaz şarkılarla gecenin finalini yaptı.

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