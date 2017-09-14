Mavi balina oyununa alternatif çıktı: Pembe Balina

Mavi Balina (Blue While) oyununun 50 görevi sonunda 130 genci intihara sürüklediği iddia edildi bu yüzden oyun erişime engellendi. Mavi Balina'nın korkunç etkilerinin ardından Portekiz'de Baleia Rosa ismiyle kurulan Facebook sayfası Mavi Balina oyununa alternatif oldu. Facebook'tan katılımcılarla günlük görevlerin belirlendiği platformda Blue While'ın aksine gençler pozitif davranışlara teşvik ediliyor.

İşte Pembe Balina oyunu ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Gençleri intihara sürükleyen oyun Mavi Balina (Blue Whale) 130 gencin intiharıyla birlikte pek çok ülke tarafından erişime kapatılmıştı.



Oyuncuların birbirinden korkunç 50 görevi yaptığı oyun son göreve gelinse bile ölümle sonuçlanıyor.

Bu oyunu Rusya ve İngiltere'de oynayan Yulia ve Veronika isimli iki genç kızın trajik ölümleri, bir dizi intiharın parçası olarak görülmüştü.

CNN Türk'ün Siberian Times gazetesinden aktardığı habere göre, olaydan sadece 2 gün önce, Chita kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir genç kız da, geçen trenin önüne atlayarak hayatına son verdi. Veronika Volkova’nın, Irkutsk bölgesinde bir sitede intihar ettiği bildirildi.

Veronika’nın arkadaşı olan bir başka genç kadın,15 yaşındaki Yulia da intihar eden gençlerden biri ve genç kadının intihar etmeden önce sosyal medyasayfasına ‘Son’ yazdığı ve bir mavi balina fotoğrafı paylaştığı biliniyor.



Art arda yaşanan intihar vakalarının ardından oyuna erişim engellenirken oyunun kurucusu olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Rusya vatandaşı Philipp Budeikin tutuklandı.

Alternatif Pembe Balina

Mavi Balina'nın korkunç etkilerinin ardından Portekiz'de Baleia Rosa ismiyle kurulan Facebook sayfası Mavi Balina oyununa alternatif oldu.



Facebook'tan katılımcılarla günlük görevlerin belirlendiği platformda Blue While'ın aksine gençler pozitif davranışlara teşvik ediliyor.



İyiliğin de internet üzerinden yapılabileceği kuralı üzerine kurulan oyunun 107 günlük görevi var. Bir yardım sitesi olmadığı belirtilen Pembe Balina'nın web sitesi ve mobil uygulamaları İngilizce, Portekizce ve İspanyolca içerik sunuyor.

Mavi Balina'nın intihara sürükleyen 50 görevi

Korkunç oyun Mavi Balina'da ise Pembe Balina'nın aksine ölüme sürükleyen görevleri olduğu iddia edilen 50 madde internette yayıldı. İşte oyundaki kan donduran istekler...

1. Bir jilet aracılığı ile elinize, “f57” çizin ve fotoğrafını gönderin.

2. Sabah 4:20’de uyanın, size gönderilen psikopatça görünen ve korkunç videoları izleyin.

3.Kolunuzu derin olmayacak şekilde 3 kez damarlarınızla birlikte kesin ve fotoğrafını gönderin.

4.Bir kağıt üzerine balina resmi çizip fotoğrafını gönderin.

5.Eğer bir balina olmaya hazırsanız, bacağınızı keserek evet çizin. Yoksa, kendinizi birçok kez cezalandırma amaçlı kesin.

6. Verilen şifreli görevi çözün.



7- Elinize, “f40” çizin keserek ve fotoğrafını gönderin.

8- VKontakte durumunuza, “#ben_balinayım” (rus. #я_кит) yazın.

9- Korkularınızı aşın.

10- Sabah 4:20’de uyanın ve çatıya çıkın. Ne kadar yüksek, o kadar iyi.



11- Elinize bir balina çizin keserek ve fotoğrafını çekerek gönderin.

12- Gün boyu psikopatça görünen korku videoları izleyin.

13- Onların size gönderdikleri müzikleri dinleyin.

14- Dudağınızı kesin.

15- Elinize defalarca iğne batırın.

16- Kendinize acı verecek bir şey yapın ve hasta olun.

17- Bulabildiğiniz en yüksek çatıya çıkın ve köşesinde bir süre bekleyin.

18- Bir köprüye gidin ve köşesinde bekleyin.

19- Bir vinç bulup tepesine çıkın ya da çıkmayı deneyin.

20- Güvenilir olup olmadığınız kontrol edilecek.



21-Skype aracılığıyla bir balina ile, yani sizin gibi bir oyuncu veya kurucu ile konuşun.

22- Bacaklarınızı sallayarak bir çatıya çıkıp köşesinde oturun.

23- Başka bir şifreli görevi çözün.

24- Gizli görev.

25- Bir balina ile buluşun.

26- Kurucu size ölüm tarihinizi söyleyecek ve bunu kabul etmek zorundasınız.

28- Gün boyu hiç kimse ile konuşmayın.

29. Balina olduğunuza dair yemin edin.



Geriye kalan 30. ve 49. görev arasında, her gün sabah 4:20’de uyanıp, kurucusunun size gönderdiği müzik ve korkunç videoları izlemeniz veya dinlemeniz isteniyor. Sadece bu da değil, ayrıca her gün vücudunuzda bir yerinizi kesip, bir başka balina ile konuşmanız isteniyor.

Son, yani 50. görev olarak ise, yüksek bir binadan atlayarak canınızı alıyorsunuz. Her gün 1 görev aldığınız kurucular sizleri yönlendiriyor.