Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ekstra dolunay olarak tanımlanan "Mavi Ay"ın son olarak 1999 yılında yaşandığını o günün Türkiye'sinde neler yaşandığını yazdı. Özkök, "O gün bazılarımıza doğru gelen olaylar bugün nasıl görülüyor" ifadesini kullanarak, "Türkiye ve dünya, bundan sonraki çifte Mavi Ay’ı 2037 yılında yaşayacak. Acaba o gün nasıl bir Türkiye ve dünya ortaya çıkacak" diye yazdı.

Özkök'ün "Bir dahaki ‘Mavi Ay’da kimler nerede olacak" başlığıyla (31 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bugün “Mavi Ay” günü... Yani “ekstra dolunay”...

Çünkü mart ayı içinde ikinci dolunayı yaşayacağız bu gece...

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Birincisi 3 Mart gecesiydi.

Onun adı “Kurt dolunayı” idi... Kızılderililerin bulduğu bir kavramdır bu.

Toprağın ısındığı, solucanların çıktığı dolunay...

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“Blue Moon”, yani Türkçe deyişle “Mavi Ay”ın astrologlara göre çok karmaşık tanımları var.

En basiti şu.

Bir takvim ayı içinde iki defa dolunay olması...

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Dolunay ortalama 29.5 günde bir oluştuğu için, bazen bir takvim ayı içinde iki dolunay olabiliyor.

Bu durum iki-üç yılda bir gerçekleşiyor...

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Bir de “çift Mavi Ay” var ki o yüzyılda 3 veya 5 kere gerçekleşiyor. Onun tarifi de şu.

Bir takvim yılı içinde iki tane Mavi Ay’ın oluşması...

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Bu yıl ilk mavi ayı 31 Ocak gecesi yaşamıştık.

Bu akşamki ikinci olacak.

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Böyle, bir takvim yılı içinde çift Mavi Ay’ı son defa 1999 yılında yaşamıştık.

O günün Türkiye’sini bir düşünün...

- Üç partili koalisyon...

- Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, Fetullah Gülen hakkında laik devlet düzenini yıkarak teokratik devlete geçmek için faaliyet gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatmış.

- Danıştay, başörtüsü takmakta ısrar eden devlet memurlarının ihbarda bulunmadan işten çıkarılmasına onay vermiş.

- Susurluk skandalı patlamış.

- Birleşmiş Milletler Savaş Suçluları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’i, Kosova’daki vahşetin sorumlusu olmak ve etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçlamış.

- Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı kesinleşmiş.

- Saparmurat Niyazov kendisini Türkmenistan’ın yaşam boyu lideri ilan etmiş.

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Son çifte Mavi Ay’ın üzerinden 19 yıl geçti...

Şimdi geriye dönüp bir baktığımızda neler görüyoruz neler...

O gün kim neredeymiş, bugün kim nerede...

O gün bazılarımıza doğru gelen olaylar bugün nasıl görülüyor...

O gün başka bazımıza yanlış görünen olaylar bugün nasıl değerlendiriliyor...

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Türkiye ve dünya, bundan sonraki çifte Mavi Ay’ı 2037 yılında yaşayacak.

Acaba o gün nasıl bir Türkiye ve dünya ortaya çıkacak...

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Babamın yaşına kadar yaşarsam, o yılı göremeyeceğim.

Annemin yaşına kadar yaşarsam görebileceğim...

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Yaşıyorsak önümüzden, hayatta değilsek arkamızdan neler denmiş, neler yazılmış...

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Bunda önceki çifte Mavi Ay’ın üzerinden 19 yıl geçti...

Şunun şurası, bundan sonrakine de 19 yıl kaldı...

Ve tarih, elinde kalem, vicdanında terazi, önünde yaşadıklarımız...

Çifte Mavi Ay kaderimizi yazmaya hazırlanıyor...