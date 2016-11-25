Mavi Anka onur ödülü, Sevin Okyay'ın oldu

8 Ekim’de yitirdiğimiz İtalyan asıılı yazar Giovanni Scognamillo adına, Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) tarafından verilen GİO Ödülleri, 24 Kasım'da İstanbul’da Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Giovanni Scognamillo’nun anılmasıyla başlayan törende, Mavi Anka onur ödülü çevirmen, yazar Sevin Okyay’a takdim edildi.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre gecede, En İyi Öykü Kitabı Ödülü, 'İt Gözü' kitabıyla Deniz Tarsus’a, Yılın En İyi İllüstrasyon Ödülü, Yusuf Güçlü’ye, Öykü ödülü ise, 'Eserekli' öyküsüyle Abbas Bozkurt’a değer görüldü.

Mavi Anka ödülü, 2014 yılında Nazlı Eray’a, geçen yıl Bülent Somay’a sunulmuştu.

2016 GİO Ödülü heykelciğini Biğkem Karavus tasarladı.

Bu yıl ilk kez, fantazya, bilimkurgu ve korku kültürüne katkıda bulunan kuruluşlara da ödül verildi. Gerisi Hikaye ekibi ile Türkiye’nin ilk ve tek bilimkurgu kütüphanesi olan Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi ödüle değer bulundu.

GİO Ödülleri, Türkiye’de fantazya, korku ve bilimkurgunun tanıtılması, yaygınlaştırılması, hayal gücünün öneminin vurgulanması ve bu türlerde eserler üretilmesini teşvik etmek için usta sanatçı Giovanni Scognamillo anısına veriliyor.

Giovanni Scognamillo hakkında

Giovanni Scognamillo (d. 25 Nisan 1929, Şişli, İstanbul - ö. 8 Ekim 2016 İstanbul), İtalyan asıllı levanten yazar, sinema tarihçisi, araştırmacı, eleştirmen, çevirmen, eğitmen.

Scognamillo ayrıca bazı Türk filmlerinde oyuncu olarak rol almış, bankacılık, reklamcılık, dekoratörlük, kitabevi yöneticiliği gibi pek çok farklı alanda da çalışmıştır.

Kendisi hakkında “Beyoğlu’nda Bir Levanten: Giovanni Scognamillo” isimli bir belgesel çekilmiş, Yıldıray Çınar'ın çizgileriyle Karabasan isimli çizgiroman'da da karakter olarak yer almıştır.