Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılıyor: Bir aileyi mahvettin

Spor dünyasının en ünlü çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığın eşiğinde. Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir aileyi mahvettin" diyerek eşini takipten çıktı.

28 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından eşini takip ederken herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde, Mauro Icardi'nin Wanda Nara'yı aldattığı iddia edilirken ikilinin ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Wanda Nara, 2008-2013 yılları arasında Mauro Icardi ile Sampdoria'dan takım arkadaşı Maxi Lopex ile evliydi. Ancak Nara ve Icardi birlikteliği başlayınca Nara, Lopez'den ayrıldı ve 2014 yılında Mauro Icardi ile evlendi.

Bu evlilik basında ve kamuda oldukça ses getirdi.