-MATTIS'TEN "TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM" MESAJI WASHINGTON (A.A) - 28.07.2010 - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) atanan Orgeneral James Mattis, "Türkiye ile ABD arasında ortak çıkarlar üzerinde birlikte çalışmaya devam edilmesi için çok sayıda fırsatın olduğuna inandığını" söyledi. Atamasının onayı sürecinde Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin oturumunda konuşan ve senatörlerin sorularını yanıtlayan Mattis, bir soru üzerine, "Türkiye'nin, Kore Savaşı'ndan beri ABD'nin müttefiki olduğunu" belirtti. Mattis, şunları kaydetti: "Türkiye, o zorlu dönemde bizimle yan yana savaştığı Kore Savaşı'ndan bu yana bizim müttefikimiz oldu. Soğuk Savaş boyunca bizim yanımızda durdular. Onlara ekonomik açıdan ağır sonuçlara mal olduğu bir zamanda Saddam'a karşı yaptırımlar süresince bizim yanımızda yer aldılar." Türkiye'nin, güneydoğusunda terörle aktif biçimde mücadele eden tek NATO ülkesine olduğunu belirten Mattis, "Ortak çıkarlar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmede bizim için çok sayıda fırsat olduğuna inanıyorum. Bu, EUCOM'un (ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutanlığı) bir parçası ve (ABD'nin Avrupa Kuvvetler ve NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı) Oramiral James Stavridis ile birlikte çalışacağım" dedi.