Mattis, Trump'ın cinsiyet değiştiren kişilerin orduya girişini yasaklayan tasarısını durdurdu

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Donald Trump'ın bakanlığa verdiği ‘cinsiyet değiştirenlerin orduya kabul edilmesinin sonlandırılmasına' dair talimatı durdurarak, konuyla ilgili çalışmanın sonuçlarının bekleneceğini açıkladı.

Mattis dün yaptığı açıklamada, sonuçlar gelene kadar cinsiyet değiştiren kişilerin ABD ordusunda hizmet vermeye devam edebileceğini söyledi.

Mattis, uzmanlardan oluşan heyet kuruyor

Açıklamaya göre Mattis, savunma bakanlığı ve ulusal güvenlik departmanlarında çalışan uzmanlardan oluşan bir heyet kurarak, yasağın uygulanmasıyla ilgili tavsiyeler alacak.

​Mattis, "Heyet tavsiyelerini ilettikten ve benim ulusal güvenlik bakanlığına danışmamın ardından, uygulamayla ilgili tavsiyemi Başkan'a ileteceğim" ifadelerini kullandı.

​Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkıyordu.

Geçen hafta ise Trump'ın Savunma Bakanlığı'na ilgili talimatı resmen verdiği bildirilmişti.