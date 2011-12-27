-Matthew McConaughey, iki çocuğunun annesiyle evleniyor LOS ANGELES (A.A) - 27.12.2011 - Hollywood'un ünlü oyuncularından Matthew McConaughey, uzun yıllardır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Camila Alves'e evlenme teklif etti. McConaughey'in, bir internet sitesine, kendisi ve Alves'in fotoğrafını gönderdiği ve "Camila'ya evlenme teklif ettiğim an, mutlu Noeller" notunu eklediği belirtildi. Oyuncunun sözcüsü de bu fotoğrafı ve mesajı doğruladı ancak ayrıntılı bilgi vermedi. Uzun zamandır birlikte olan 42 yaşındaki McConaughey ile 28 yaşındaki Alves'in, biri 3 diğeri 2 yaşında iki çocukları bulunuyor.