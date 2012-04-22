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Matt Damon: Bush’u dudağından öperdim

Matt Damon ABD Başkanı George W. Bush’u dudağından öpmek istediğini söyledi

22 Nisan 2012 17:58

ABD’li aktör Matt Damon AIDS hastalığıyla mücadele etmek için gösterdiği çabayı takdir ettiğini anlatmak için eski ABD Başkanı George W. Bush’u dudağından öpmek istediğini söyledi.
 
Hollywood’un ünlü aktörü Matt Damon bir dergiye verdiği son röportajında eski ABD Başkanı George W. Bush’u dudağından öpmek istediğini söyledi.

Damon Bush’u AIDS’i önlemek için yaptığı çalışmalar yüzünden çok takdir ettiğini ve memnuniyetini bu şekilde göstermek istediğini söyledi.

ABD yönetiminin AIDS’le mücadele savaşında Bush’un zamanında kullandığı yöntemleri uygulaması gerektiğini dile getirdi. Damon sözlerine şöyle devam etti: “Bush’u dudaklarından öperdim ama sadece 3 saniye için.”

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