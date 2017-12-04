Mats Hummels'den Yunus Mallı'ya övgü

Mats Hummels: \"Yunus, gördüğüm en iyi paslardan birisini attı\"

İSTANBUL, (DHA)

Bundesliga\'nın 14\'üncü haftasında sahasında Mönchengladbach\'ı konuk eden Wolfsburg, Yunus Mallı\'nın bir gol bir asistle oynadığı maçta rakibini 3-0\'lık skorla mağlup etti. Yunus\'un attığı golün asisti ise eski Beşiktaşlı Mario Gomez\'den geldi.

Wolfsburg\'un galibiyetinde başrol oynayan Mallı\'ya bir övgüde Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı\'nın yıldızı Mats Hummels\'den geldi. Sosyal medya üzerinden Türk futbolcuyu öven Hummels, \"Yunus, gördüğüm en iyi paslardan birisini attı. O pası atmak için dahice bir yol\" ifadesine yer verdi.

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