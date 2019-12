'Matrix'in devamı gelecek mi?

T24 - Keanu Reeves, Wachowski Kardeşler'in efsane üçlemesi 'Matrix'in devamını çekebileceğini söyledi...







Keanu Reeves, son filmi 'Henry’s Crime’ın Londra gösteriminde Matrix hayranlarının bazılarını heyecanlandıracak, bazılarının ise moralini bozacak açıklamalarda bulundu.

Reeves, Wachowski Kardeşler'in 'Matrix 4' için yeni senaryolar üzerinde çalıştığını ve böyle bir proje gerçekleşirse yeni 'Matrix'in 3D teknolojisiyle çekileceğini açıkladı.

Filmi 3D yapmayı planladıklarını söyleyen Reeves, Wachowski Kardeşler'in bu teknolojinin avantaj ve dezavantajlarını konuşmak için James Cameron’la buluştuklarını da açıkladı.





Reeves ayrıca Neo olarak geri dönmekten heyecan duyduğunu söyledi ve yeni filmdeki sahnelerin ilk Matrix’te olduğu gibi aksiyon tarzında devrim yaratacağının sözünü verdi.

Sinema tarihinin en önemli filmlerinden olan 'Matrix' 1999 yılında gösterime girmiş ve kısa zamanda efsaneleşmişti. 4 yıl sonra ise Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions sinemaseverlerle buluştu. Üçlemenin son iki halkası bazı Matrix hayranlarında hayalkırıklığı yaratsa da, ikinci ve üçüncü film efsaneyi tamamlayan önemli parçalar olarak sinema tarihindeki yerini aldı. Matrix dünyasının önemli parçalarından biri ise 'The Animatrix' oldu. 'The Animatrix' Matrix'in görsel dünyasına ve alt-metinlerine yaptığı katkıyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not aldı.