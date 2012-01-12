-Matkap: Partiye dönük saldırıyla eş anlamlı ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekeye ilişkin, ''Genel Başkanımıza saldırı, partiye dönük saldırıyla eş anlamlıdır'' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Matkap, Batıkent Akvaryum Düğün Salonu'nda CHP Yenimahalle İlçe Örgütü ile bir araya gelerek partideki son gelişmeleri değerlendirdi. Konuşmasında, hükümetin iç, dış ve ekonomi politikalarına değinen Matkap, hiçbir alanda bir mesafe alınmadığını, demokrasinin en temel güvencesi bağımsız yargının bağımlı hale geldiğini iddia etti. Dış politikada da Türkiye'nin bütün komşularıyla kavgalı hale geldiğini ileri süren Matkap, ''Başbakan Erdoğan'ın Arap Baharı'nı güçlendirmek, Ortadoğu'ya barış getirmek isterken, Türkiye'deki baharı kışa çevirdiğini'' söyledi. -''Örgütlenme anlayışını değiştirmeliyiz''- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''güven veren yapısıyla, partideki ayrışmaların bütünleşmeye dönüştüğünü'' anlatan Matkap, muhalefet partilerinden beklentilerin zamanla değiştiğini, kendilerinin de örgütlenme modelini değiştireceklerini ifade etti. Bundan sonraki süreçte örgütlerin, 'görev yaptıkları sorumluluk alanında, o ilin, o ilçenin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi adına düşünen tartışan proje üreten örgütler olması' gerektiğini belirten Matkap, bunun aksine örgütlerin kimin milletvekili, kimin belediye meclisi üyesi olmasıyla uğraşan yapılar olmaması gerektiğini kaydetti. Matkap, ''Eğer bu örgütlenme anlayışını değiştirmezsek, yüzde 25-26'da (oy oranı) kalırız biz yüzde 40'lık CHP istiyoruz. CHP'yi sağ parti yönetim modeliyle yönetemezsiniz. Örgütlenme stratejimiz çok önemli, üyelerimizin sorumluluk sahibi olması çok önemli, CHP oraya gidiyor'' diye konuştu. CHP'nin tüzük programındaki sıkıntıları da düzeltmek için çalıştığını kaydeden Matkap, ''Son 5 seçimde adaylarımızın yüzde 80 merkez yoklamasıyla, yüzde 20 ön seçimle belirledik, biz bunu tersine çevireceğiz'' dedi. Artık kapalı kapılar ardında delege de seçilmeyeceğini ve aday belirlemekten kaynaklı sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Matkap, tüzük değişikliği ile yaşanan sıkıntıları gidermeye çalışacaklarını, hiçbir şekilde bu konuda 'ipe un sermeyeceklerini' söyledi. Matkap, ''CHP gerçekten iç tartışmalardan yoruldu, CHP bünyesinde bir tek arkadaşı feda edemeyiz, kimseyi üzmeyiz, CHP'ye gönül vermiş üyeler, akademisyenler, bilim adamları bir sahaya inse ne AK Parti kalır ortada ne bir şey'' ifadelerini kullandı. -''Genel Başkanımıza dönük saldırılar var''- CHP'nin bir aile olduğunu belirten Matkap, konuşmasına şöyle devam etti: ''Bu aralar Genel Başkanımıza dönük saldırılar var, Genel Başkanımıza saldırı, partiye dönük saldırı aynı eş anlamlıdır. Haklı eleştiriye bir şey demem. Son 15-20 yılda Balkan ülkelerini, Ortadoğu ülkelerini ırkçılıkla, inanç temelinde dağıttılar. Şimdi de birileri dadanmış acaba CHP'yi bu anlayışla parçalayabilir miyiz, dağıtabilir miyiz diyor. Onlara bir kopya vereyim; Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu tanıtayım; Kılıçdaroğlu çok başarılı bir öğrenciydi. Çalışma hayatına hesap uzmanı olarak katıldı. Oradaki başarısı onu Daire Başkanlığına, daha sonra Gelirler Genel Müdür Yardımcılığına daha sonra Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne, daha sonra SSK Genel Müdürlüğüne ve oradaki başarısı da TBMM'ye taşıdı. Şimdi CHP Genel Başkanı olarak başarısı onu Başbakanlığa taşıyacaktır.'' CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın da CHP'de iç sorunların bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurgulayarak ''sorun bekleyenleri, iç çatışma bekleyenleri hüsrana uğratmak gerektiğini'' ifade etti.