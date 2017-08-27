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MATKAP KUTULARINDA 20 BİN ADET CAPTAGON HAP ELE GEÇİRİLDİ

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  2 koli içinde bulunan şarjlı matkap kutularına zulalanmış yaklaşık 20 bin adet uyuşturucu ele geçirdi

27 Ağustos 2017 17:35

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  2 koli içinde bulunan şarjlı matkap kutularına zulalanmış yaklaşık 20 bin adet uyuşturucu ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargoyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Başakşehir\'de bulunan bir kargo şirketine 24 Ağustos günü operasyon düzenledi. Avustralya\'ya yollanmak üzere paketlenmiş 2 koli içinde bulunan şarjlı matkap kutularına zulalanmış yaklaşık 20 bin adet olan 3 kilo 758 gram captagon hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyu teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ederken,  kutulara zulalanmış uyuşturucu hapların bulunması da polis kameraları tarafından görüntülendi. 
 
Görüntü Dökümü
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-Polislerin kargo paketlerini bulması
-Kargo paketlerinin açılması
-Paketlerden çıkan şarjlı matkap kutuları
-Polis ekiplerinin kutularda bulunan zulaları bulması
-Genel ve detaylar 
 

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