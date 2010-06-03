Matematikten kaldı, dünya rekoru kırdı

T24-



Zihinsel matematik alanında dünya rekoru denemesi, Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin katılımıyla yapıldı.





Rekor denemesinde dünya kriterlerine uygun olabilmesi için iki matematik öğretmeni hakem olarak bulundu, program İngilizce'ye çevrilerek kayıt altına alındı.





Rekor denemesinin zihinsel karekök üzerine olduğunu ifade eden Akgül, bilgisayar tarafından rastgele seçilen 6 basamaklı 10 sayının zihinden kareköklerini bularak yazacağını bildirdi.





Açıklamalarının ardından rekor denemesine başlayan Akgül, birinci rekor denemesinde istediği sonucu elde edemedi, ancak ikinci deneme sonucunda 6 dakika 19 saniyeyle sayıların kareköklerini doğru bulmayı başararak, dünya rekoru kırdı.