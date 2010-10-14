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Dünya

MATEMATİKTE KADINLA ERKEĞİN YETENEĞİ EŞİT  ANKARA (A.A)

14 Ekim 2010 15:47

-MATEMATİKTE KADINLA ERKEĞİN YETENEĞİ EŞİT  ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Yapılan bir araştırma, kadınlarla erkeklerin matematik konusundaki yeteneklerinin eşit olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, 1990 ile 2007 yılları arasında yapılan, 1,3 milyon kişinin ilköğretimden lise ve hatta üniversitedeki matematikteki başarılarının yer aldığı 242 araştırmayı gözden geçirip, bazı uzun dönemli bilimsel çalışmaları inceleyerek, kadınların matematik konusunda erkekler kadar başarılı olduğu sonucuna vardı. Araştırmanın sonuçları "Psychological Bulletin" dergisinde yayımlandı. Toplumbilimciler her iki cinsiyetin de matematik alanında eşit kabiliyete sahip olduğu konusunda hemfikir olmasına rağmen, pek çok ebeveyn ve öğretmen, matematikte erkeklerin kızlardan daha iyi olduğunu düşünüyor. Araştırmayı kaleme alan Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden Psikoloji ve Kadın Araştırmaları Profesörü Janet Hyde, bu tür düşüncelerin kadınların kariyer seçiminde olumsuz anlamda büyük etkisi olduğunu belirtti.

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