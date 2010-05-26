T24 LogoT24 Logo
Dünya

Matematikte 'Abel Ödülü' Tate'in

26 Mayıs 2010 01:30

T24 - Matematikte Norveçli dahi matematikçi Niels Henrik Abel (1802-1929) adına verilen "Abel Ödülü" bu yıl Amerikalı matematikçi John Tate'e takdim edildi.

Norveç Kralı V. Harald, 6 milyon kronluk (900 bin dolar) ödülü, başkent Oslo'daki törende yaşlı matematikçiye sundu..
 
"Abel jürisi" Başkanı Kristian Seip, Tate'i, "modern bilgisayarların gelişmesinde önemli rol oynayan sayılar teorisinin önemli mimarı" olarak niteledi; Tate'in, "matematiğin en ayrıntılı ve karmaşık dallarından birini geliştirerek modern matematikte aşikar iz bıraktığını" söyledi.








ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24