Matematikte 'Abel Ödülü' Tate'in

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Norveç Kralı V. Harald, 6 milyon kronluk (900 bin dolar) ödülü, başkent Oslo'daki törende yaşlı matematikçiye sundu.."Abel jürisi" Başkanı Kristian Seip, Tate'i, "modern bilgisayarların gelişmesinde önemli rol oynayan sayılar teorisinin önemli mimarı" olarak niteledi; Tate'in, "matematiğin en ayrıntılı ve karmaşık dallarından birini geliştirerek modern matematikte aşikar iz bıraktığını" söyledi.