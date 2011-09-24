Matematik sempozyumu yapıldı

T24

Matematikçiler Derneği’nin düzenlediği 10. Matematik Sempozyumu “Uygarlığın Gelişiminde Matematik” temasıyla 21-23 Eylül 2011 tarihlerinde Işık Üniversitesi'nde gerçekleşti. Işık Üniversitesi’nin ev sahipliğini üstlendiği sempozyumda 3 adet atölye çalışması, 23 adet poster sunumu ve 96 adet bildiri sunumu yapıldı. Sempozyum kapsamında satranç, matematik ve akıl oyunları gibi yarışmalar düzenlendi. 2000 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen sempozyumda bu yıl matematik eğitimi kapsamında tüm eğitim düzeylerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) matematik eğitimi konularıyla ilgili bildirilerin yanı sıra matematiğin çeşitli dallarındaki (Analiz, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri ve Topoloji, Uygulamalı Matematik) bildirilere de yer verildi.10. Matematik Sempozyumu’nda Işık Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından matematikçiler, matematik eğitimcileri ve öğrencileri bir araya geldi.