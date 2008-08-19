Matematik dehaları Ankara'da

Hacettepe ve Louisiana üniversitelerinin işbirliği ile düzenlenen "Uluslararası Halka ve Modül Teori Konferansı," dünyaca ünlü matematikçileri bir araya getirdi.



Dünyaca ünlü matematik dehaları, Hacettepe ve Louisiana üniversiteleri iş birliği ile düzenlenen "Uluslararası Halka ve Modül Teori Konferansı"nda bir araya geldi. Hacettepe Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’ndaki konferansın açılışında, en yaşlı matematik dehası 87 yaşındaki Prof. Friedrich Kasch, katılımcılara buluşlarıyla ilgili bilgi verdi. Konferansta bulunmaktan gurur duyduğunu belirten Kasch, katılımcılara mucidi olduğu "Kasch halkaları ve modülleri" teorilerini anlattı.



Cebir canlandırılacak Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tercan, sayı sistemlerinde yapı, bağıntı ve denklemler üzerinde çalışmaların yapıldığı cebirin, Ortadoğu’da bin yılı aşkın temellere sahip olduğunu söyledi.



Bu bölgede cebir üzerinde araştırmaların son 40 yıldır yeniden canlanmaya başladığını ifade eden Tercan, konferansın da bu canlanmayı desteklemek amacıyla düzenlendiğini bildirdi. Tercan, Türkiye’de bu alanda ilk kez düzenlenen uluslararası konferansta dünyaca ünlü matematikçilerin Türk araştırmacılarla iletişime geçmesinin sağlanacağını belirtti.



Türkiye’de ciddi atılım var Konferansın organizatörlerinden Louisiana Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gary Birkenmeier da, cebirin Ortadoğu’da doğduğunu belirterek, "Türkiye şu anda matematikte çok ileri bir yerde değil ama içten içe ciddi atılımlar var. Dünya genelindeki matematik araştırmalarına bakıldığında Türkiye’deki araştırmaların orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacılar, bunun daha yükseğe çıkması için çaba harcıyor" diye konuştu.



22 Ağustos’a kadar sürecek konferansa, aralarında Rus asıllı ünlü matematikçi Prof. Efim Zelmanov’un da bulunduğu 30 ülkeden 160 matematikçi son bilimsel çalışmalarını Türk araştırmacılarla paylaşacak.