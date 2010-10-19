                                                                                                                                                                              Matematiği o sevdirecek

T24

Cüneyt Özdemir'in sunumuyla CNN Türk'te canlı olarak yayınlanan "Fark Yaratanlar" programı, hiç tanımadıkları insanların hayatlarına katkıda bulunan, onlar için fırsatlar yaratan; daha iyi yarınlar için mücadeleden vazgeçmeyen insanların hikayelerini ekrana taşımaya devam ediyor. Bu haftanın "Fark Yaratan"ı, öğrencilerin korkulu rüyası matematiği öğrencilere sevdirmek için "Matematik Köyü"nü kuran bir Matematik gönüllüsü, Ali Nesin.1996 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı olan Ali Nesin, matematiği sadece okul için öğrencilere sevdirmeye çalışmıyor; modelleme ve planlama, çıkarım yapma, sonuçları öngörme gibi becerileri beraberinde getiren matematiksel düşünce yetisini öğrencilere aşılıyor. Matematikte başarısız olmayı; sınav, ceza, sınıf geçememe gibi korkuyu tetikleyen etkenler ve televizyon, gürültü gibi dikkat dağıtıcı unsurlara bağlayan Nesin, İzmir'in Şirince Köyü'nde tüm bu unsurlardan uzak olarak kurduğu 55 dönümlük Köy'de matematiği öğrencilere sevdirerek fark yaratıyor.Dar gelirli ailelerden gelen matematikte başarısız öğrenciler yaz aylarında Matematik Köyü'nde matematiğe son bir şans vermek için bir araya geliyorlar.Köyde; matematik yapma, öğrenme ve düşünmenin yanı sıra; tüm köy sahiplerinin köy işlerinden sorumlu olduğu bir ortamda öğrenciler imece usullüye yaşamayı öğreniyorlar.Ali Nesin'in, öğrencilerin matematik problemini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek için kurduğu köy, 2007 yılından bugüne kadar Türkiye'nin farklı illerinden gelen 800'den fazla öğrenciyi ağırlayarak matematiği sevdirdi.