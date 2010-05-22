T24 LogoT24 Logo
Dünya

Matador ağır yaralandı

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Las Ventas arenasında yapılan boğa güreşlerinde, boğazından girip ağzından çıkan bir boynuz darbesi alan matador Julio Aparicio, ağı

22 Mayıs 2010 03:00

T24- İspanya'nın başkenti Madrid'deki Las Ventas arenasında yapılan boğa güreşlerinde, boğazından girip ağzından çıkan bir boynuz darbesi alan matador Julio Aparicio, ağır yaralandı.


Madrid'in ünlü San Isidro Bayramı çerçevesinde yapılan boğa güreşlerinde ilk olarak arenaya çıkan matador Julio Aparacio, kılıcıyla boğayı öldüreceği sırada dengesini kaybedip düşünce çok ağır bir boynuz darbesi aldı. Boğanın boynuzu boğazından girip ağzından çıkan İspanyol matador, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

İlk müdahaleyi yapan doktor Maximo Garcia Pardos, İspanyol matadorun boğaz, damak, dil bölgesinde ciddi hasar bulunduğunu ve çenesinin kırıldığını, durumunun "çok ağır" olduğunu kaydetti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24