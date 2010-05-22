Matador ağır yaralandı

T24-



Madrid'in ünlü San Isidro Bayramı çerçevesinde yapılan boğa güreşlerinde ilk olarak arenaya çıkan matador Julio Aparacio, kılıcıyla boğayı öldüreceği sırada dengesini kaybedip düşünce çok ağır bir boynuz darbesi aldı. Boğanın boynuzu boğazından girip ağzından çıkan İspanyol matador, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İlk müdahaleyi yapan doktor Maximo Garcia Pardos, İspanyol matadorun boğaz, damak, dil bölgesinde ciddi hasar bulunduğunu ve çenesinin kırıldığını, durumunun "çok ağır" olduğunu kaydetti.