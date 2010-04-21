Masum'un hakkını bir arayan çıktı

T24 - İzmir'de 'Masum' adlı köpeği boş bir binaya kapatarak tecavüz eden Mustafa Ataş hakkında dokuz yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. Türk Ceza Kanunu'nda hayvana tecavüz suçu bulunmadığından Ataş hakkında hazırlanan iddianamede 'Konut dokunulmazlığını bozma', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlamaları yer aldı.



İzmir Güzelbahçe’de avukat Senem Avcı’nın sahibi olduğu çoban kırması Masum adlı köpeğin tecavüze uğramasını, Radikal 20 Mart 2010’da ‘İnsan mağduru ‘Masum’un hakkını kim arayacak?’ başlığıyla duyurmuştu. Sahibinin bahçesinden çalınan Masum, 6 Mart 2010 tarihinde metruk bir binaya kilitlenmiş ve Mustafa Ataş’ın tecavüzüne uğramıştı. Dört yaşındaki Masum, hamileydi. Uğradığı saldırı nedeniyle Masum’un yavruları karnında ölmüş, rahmi de alınmıştı.



Mustafa Ataş, ifadesinde, “Yabancı uyruklu bir kadınla ilişkiye girdim. Birkaç gün sonra rahatsızlandım. Arkadaşlarım, ‘Belsoğukluğu olmuşsun. Senin ilacın bir köpekle ilişkiye girmek’ dediler. Bu yüzden yaptım” demişti.



Masum’un sahibi avukat Avcı, olaydan sonra para cezası kesilip bırakılan Ataş hakkında ‘malına zarar verildiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Atilla Erdem, şüpheli Ataş hakkında ‘Konut dokunulmazlığını bozma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘hırsızlık’ suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Bu suçları karşılayan TCK hükümlerine göre de, Ataş için toplam dokuz yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



Masum’un sahibi avukat Senem Avcı, köpeğinin yaşadığı travmayı zor attığını belirterek şunları söyledi:



“Olaydan sonra Masum bir ay kadar tedavi gördü. Bir hafta veterinerde sürekli kaldı. Ameliyatlar geçirdi. Eve geldiğinde de 15-20 gün olduğu yerde yattı. Yüzümüze bile bakmıyordu. Zor iyileşti.”



Ataş’a İzmir Çevre ve Orman İl Müdürlüğü de 343 TL para cezası verdi.



