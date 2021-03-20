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Magazin

Masumlar Apartmanı'na transfer; Han'ın psikoloğu ortaya çıktı

20 Mart 2021 18:16

Ünlü oyuncu Seda Akman, TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na transfer oldu.

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