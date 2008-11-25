'Masumiyet Müzesi' Nazan'a ilham oldu

Bir sanatçı diğer bir sanatçıya ilham oldu. Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' romanının kahramanları Kemal ile Füsun'un aşkından etkilenen besteci Nazan Öncel 'Canım Benim Nasılsın' şarkısını yazdı!..



Yeni albümde yer alacak!



Nobel ödüllü romancımız Orhan Pamuk'un son eseri 'Masumiyet Müzesi', Nazan Öncel'e şarkı yazdırdı! Romanın kahramanları Kemal ile Füsun'un 1975'ten 1985'e kadar uzanan aşk hikayesinden etkilenen Öncel, 'Canım Benim Nasılsın' adlı bir şarkı yazdı. Şarkı ünlü popçunun önümüzdeki günlerde çıkacak 'Hatırına Sustum' adlı albümünde yer alacak. Nazan Öncel, şarkının doğuş öyküsünü şöyle anlattı:



Kalp atışlarını duydum



"Romanı okurken Kemal'le Füsun'un nefeslerini hissedip, kalplerinin nasıl çarptığını duyar gibi oldum. Hayatın asıl amacının mutluluk olduğunu bizlere bir kere daha hatırlatan Orhan Pamuk, tavan arasında çoktan unutup gittiğimiz bir sürü şeyi, kalbin ötelerine itelediğimiz aşkı, hayatın derinlerinden bulup çıkarınca onun eşsiz edebiyatı bana bu şarkıyı yazdırdı."



Canım benim nasılsın



"İstanbul dolaylarında Taksim olaylarında Bildiklerimi unuttum Çukurcuma'larında Bir yerdeyim bir gökte Bir sendeyim bir bende Tatlı acı anılarla Merhamet Apartmanı'nda Bir sen varsın aklımda Pamuk bile farkında Canım benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin adı yan yana Duvarlara yazılsın..."



