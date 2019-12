'Masumiyet Müzesi' ilk 10'a kalamadı

T24 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un İngilizce'ye çevrilen son romanı 'Masumiyet Müzesi', '2010 En İyi Çeviri Ödülü' adayları arasında ilk 10'a kalamadı.





"Three Percent" adlı New York'taki Rochester Üniversitesi'ne bağlı bir uluslararası edebiyat internet sitesinin 2007 yılından bu yana verdiği 'İngilizce En İyi Çeviri Ödülü'nün bu yılki 25 adayından 15'i önceki gün elendi.



Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un İngilizce'ye çevrilen son romanı 'Masumiyet Müzesi' de adaylar arasında ilk 10'a kalamadı.



23 farklı ülkeden, 17 farklı dilde yazılan eserler arasından geriye kalan 10 adayın, "kitabın orjinalliği ve çevirisi" dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi.



'İngilizce En İyi Çeviri Ödülü'nü alacak roman, 10 Mart 2010'da açıklanacak.



10 roman adayı, yazar ve İngilizce çevirmenleri şöyle:



-Cesar Aira, "Ghosts" (İspanyolca'dan İngilizce'ye çeviren Chris Andrews)



-Gerbrand Bakker, "The Twin" (Felemenkçe'den İngilizce'ye çeviren David Colmer)



-Ignacio de Loyola Brandao, "Anonymous Celebrity" (Portekizce'den İngilizce'ye çeviren Nelson Vieira)



-Hugo Claus, "Wonder" (Felemenkçe'den İngilizce'ye çeviren Michael Henry Heim)



-Wolf Haas, "The Weather Fifteen Years Ago" (Almanca'dan İngilizce'ye çeviren Stephanie Gilardi ve Thomas S Hansen)



-Gail Hareven, "The Confessions of Noa Weber" (İbranice'den İngilizce'ye çeviren Dalya Bilu)



-Jan Kjaerstad, "The Discoverer" (Norveççe'den İngilizce'ye çeviren Barbara Haveland)



-Sigizmund Krzhizhanovsky, "Memories of the Future" (Rusça'dan İngilizce'ye çeviren Joanne Turnbull)



-Jose Manuel Prieto, "Rex" (İspanyolca'dan İngilizce'ye çeviren Esther Allen)



-Robert Walser, "The Tanners" (Almanca'dan İngilizce'ye çeviren Susan Bernofsky)



Geçen yılın "en iyi çeviri kitap ödülünü", Imre Goldstein tarafından Macarca'dan İngilizce'ye çevrilen Attila Bartis'in "Tranquility" kitabı almıştı. Bartis'in kitabı "Sessizlik" adıyla Türkçe'ye de çevrilmişti.