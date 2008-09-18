'Masumiyet' korsanlarına dur!

İstanbul'da 50 bin adet korsan kitabın ele geçirildiği bir operasyon düzenleyen polis, Orhan Pamuk'un son romanı 'Masumiyet Müzesi'nin korsan baskılarını aradı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 50 bin adet korsan kitap ele geçirildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce, Kağıthane, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Fatih'te korsan kitap baskısı yaparak piyasaya sürdüğü iddia edilen 30 matbaaya, 200 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, İngilizce kitapların yanı sıra roman ile dini yayınlardan oluşan 50 bin adet korsan kitap ele geçirildi. Korsan yayın baskısı yapıldığı anlaşılan matbalardaki makinelere el konulurken, iş yeri sahiplerine para cezası kesildi. 'Masumiyet Müzesi' bulunamadı
Polisin, söz konusu iş yerlerinde, yazar Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" adlı romanının olup olmadığını araştırdığı, ancak bulamadığı belirtildi. Elde edilen korsan yayınların incelemesinin ve konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.İlgili haberler:
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