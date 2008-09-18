T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Masumiyet' korsanlarına dur!

Orhan Pamuk'un son romanı Masumiyet Müzesi'nin korsan baskılarını arayan polis, 50 bin adet korsan kitap ele geçirdi.

18 Eylül 2008 03:00

İstanbul'da 50 bin adet korsan kitabın ele geçirildiği bir operasyon düzenleyen polis, Orhan Pamuk'un son romanı 'Masumiyet Müzesi'nin korsan baskılarını aradı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 50 bin adet korsan kitap ele geçirildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce, Kağıthane, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Fatih'te korsan kitap baskısı yaparak piyasaya sürdüğü iddia edilen 30 matbaaya, 200 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İngilizce kitapların yanı sıra roman ile dini yayınlardan oluşan 50 bin adet korsan kitap ele geçirildi. Korsan yayın baskısı yapıldığı anlaşılan matbalardaki makinelere el konulurken, iş yeri sahiplerine para cezası kesildi.

'Masumiyet Müzesi' bulunamadı

Polisin, söz konusu iş yerlerinde, yazar Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" adlı romanının olup olmadığını araştırdığı, ancak bulamadığı belirtildi. Elde edilen korsan yayınların incelemesinin ve konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

İlgili haberler:

Masumiyet Müzesi'ne özel muamele
Bakanlık geç kaldı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24