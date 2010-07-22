-MASUM TÜRKER'DEN GÜL'E MEKTUP TEKİRDAĞ (A.A) - 22.07.2010 - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Masum Türker, ''Siyasi parti liderleri arasındaki gerilimi azaltmak ve terör sorununa çözüm bulmak amacıyla Cumhurbaşkanı'na parti liderlerini bir arada toplayacak yuvarlak masa toplantısı için öneride bulunduğum mektup gönderdim'' dedi. Türker, Tekirdağ'da DSP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül'de yapılacak referandumla ilgili, parti olarak ''hayır'' kampanyası yürütmeye karar verdiklerini belirtti. Ayrı ayrı maddeler olmasına karşın, iki temel maddeyle Anayasa değişiklikleri ve daha önce yapılan değişikliklerin geleceğinin tehlike altına girdiğini öne süren Türker, şunları söyledi: ''Anayasadaki bu iki madde değişikliği (Anayasa Mahkemesinin yapısı ve Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki değişiklikler) diktatörlük yolunu açıyor. Bu konuda, Anayasa değişikliğini sağlayan AKP'nin kendisi de tehlike altındadır. AKP şikayetçi. Çıkardığı kanunlar Anayasa Mahkemesi'ne geliyor. Orada iptal ediliyor. Diyor ki, bu Anayasa siyasi davranıyor. Anayasalar siyasi hukuk kurumlarıdır. Ve bu kurumlar bir toplumun uzlaşma belgesini oluştururlar. Bu uzlaşma belgesinde de amaç, çoğunluğun hukuk yoluyla azınlıkta kalanların hakkını çiğnemesini engellemektir. Bunun için anayasalar kolay yapılmaz. Büyük müzakereler yapılır. Büyük ittifaklar kurulur. Bu Anayasa bir demokratik mutabakat sağlanmadan, partiler arasında bir uzlaşma komisyonu kurulmadan gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle biz bu Anayasaya 'hayır' diyoruz.'' -CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP- DSP Genel Başkanı Türker, bugünlerde siyasi parti liderleri arasındaki gerilimin giderek arttığını belirterek, ortaya çıkan bu gerilimin Başbakan'dan kaynaklandığını ileri sürdü. Türker, Başbakan'a MHP ve BDP liderleri ile de görüşmesi tavsiyesinde bulunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Görüyoruz ki, liderler arasındaki bu gerginlik daha da artacağa benziyor. Bu amaçla yarın Cumhurbaşkanı'nın eline geçecek olan bir mektup yazdım. Referandumun propagandasının demokratik bir ortamda geçmesini sağlamak amacıyla ve teröre çözüm bulmak, ortak bir devlet politikası oluşturmak için Cumhurbaşkanı'ndan liderleri yuvarlak masa etrafında toplamasını istedim. Bu yuvarlak masa toplantısına gelip oturanlar otursun. En azından kamuoyu gerilimi kimin yarattığını bilsin. Bu toplantı, önümüzdeki Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gerçekleşebilir.''