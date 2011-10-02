Masum 'katil' Knox'un beraati bekleniyor

T24 - ABD ve Avrupa’da 4 yıldır en çok konuşulan cinayet davasında yarın sona geliniyor. İtalya'da bir öğrencinin boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen Amanda Knox, delillerin düşmesi üzerine yarın beraat etmesi bekleniyor. Knox, serbest kalmasıyla birlikte dünya basını tarafından milyon dolarlık tekliflerle karşılanacak.



2007 yılında değişim öğrencisi olarak İtalya’ya giden Amanda Knox’un ev arkadaşı Meredith Kercher’i boğazını keserek öldürdüğü öne sürülmüş, genç kız 26 yıl hapis cezası almıştı. Fakat hapiste dört yıl geçiren Amanda dellilerin tek tek elenmesiyle şimdi özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın... İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin tek korktuğu avukat olarak ünlenen Giulia Bongiorno’nun savunduğu Knox, eğer serbest kalırsa dünya basını tarafından milyon dolarlık tekliflerle karşılanacak.

Özel jet hazır



ABD’nin en büyük üç televizyon kanalı Knox ile ilk röportajı yapabilmek için milyonlarca dolar teklif etti. Knox’un Seattle’da yaşayan halkla ilişkiler danışmanı, dünyanın dört bir yanındaki gazete, dergi ve televizyonlardan röportaj teklifleri geldiğini söylüyor. İtalyan basını da bir Amerikan televizyonunun Knox’un serbest kalması halinde onu ABD’ye götürecek özel bir jeti hazır tuttuğunu öne sürdü. Bu haber üzerine konuşan Kercher’in avukatı Francesco Maresca, “Knox ve ailesini bekleyen özel bir uçak olduğunu duyduk. Ama zavallı Meredith’in ailesi Perugia’ya gelebilecek parayı bile zor topladı” yorumunu yaptı.

Kitap yazdı



Dört yıldır bir İtalyan hapishanesinde tutulan Knox, bu süre boyunca anılarını bir kitaba dönüştürdü. Şimdiye kadar bir filmi, birçok da belgeseli çekilen hikayesini, serbest kalırsa kendi ağzından anlatacak olan Knox’a Hollywood kapıları da açılacak. Ünlü yönetmen Michael Winterboom’un liderlik ettiği bir grup yönetmen şimdiden Knox’un masumluğunu kanıtlayacak bir film çekmek için hazırlık yapıyor. Başarılı aktör Colin Firth ile anlaşan ekip, filmi cinayetin yaşandığı bölgedeki bir villada çekmeyi planlıyor.





