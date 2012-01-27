Mastürbasyonlu tepki



T24- Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle yayınlanan Yeşilçam’dan Serpintiler kitabında sanatçıların fişlenmesine ise tepkisini “Bir sanatçı sağcıyı, solcuyu, fahişeyi de oynar. Ben mastürbasyon sahnesi çektim ben neyim o zaman?” diyerek dile getirdi.







Milliyet'in haberine göre, Son rol aldığı 72. Koğuş filminden sonra çok hikaye ve senaryo geldiğini de sözlerine ekleyen ünlü şarkıcı “Bir sürü hikaye senaryo geliyor ismi sanı duyulmamış yönetmenlerden. İlk filmlerini benle çeksinler istemiyorum. Sinema oyunculuk zaten bekleme işi. Acemi yönetmenlere tahammülüm yok” diye konuştu.





Avşar, “Kimi oynamayı istersiniz?” sorusuna ise “Manukyan’ı oynamayı çok isterdim. Helal olsun. Kadın vergi rekortmeni bile oldu” diye yanıtladı.