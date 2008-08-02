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Sağlık

Mastürbasyon 'ihanet' değil

Evlilik içinde mastürbasyon 'ihanet' gibi algılanabiliyor ancak uzmanlara göre, evli birinin arada sırada mastürbasyon yapması, o kişinin, eşini sevmediği ya da başkasını arzulad&#

02 Ağustos 2008 03:00

Evlilik içinde, mastürbasyonun ihanet gibi algılanması söz konusu olabiliyor. Uzm. Psikolog
Ebru Özkardaş ise "Evli birinin arada mastürbasyon yapması, eşini sevmediği ya da başkasını arzuladığı anlamına gelmez" diyor. 

'Seninle' dergisine konuşan Özkardaş şunları söyledi:  Evliyken eşini mastürbasyon yaparken görmek ya da mastürbasyon yapan eşin suçluluk duyması birçok kişiyi danışmanlık hizmeti almaya itiyor. Oysa biz, ereksiyon ya da erken boşalma sorunu yaşayan erkekler ve orgazm sorunu yaşayan kadınlara önce kendi başlarına mastürbasyon yapmalarını öneriyoruz.

Bu sayede kendi farkındalıklarının artırılmasını sağlamış oluyoruz. Sonraki adımda da eşlerin birbirlerine mastürbasyon yapmasını ve kendileri yaparken edindikleri deneyimleri partnerlerine anlatıp uygulatmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu aşamalar devam ederken de cinsel birleşmeyi, bu cinsel eğitim tamamlanana kadar yasaklıyoruz.

Bireylerin mastürbasyonla ilgili olumsuz düşünceleri (yani vücuduna, cinsel hayatına zarar vereceği, sağlık sorunlarına yol açacağı ya da partnerini daha az arzulayacağı hatta cinsel hayatının biteceği gibi) geçen yüzyıldan hatta daha öncesinden kalma yanlış inanışlar, ergenlik döneminde ailelerin yaptığı uyarılarla günümüze kadar aktarılmasından kaynaklanıyor.

Cinselliğin gelişiminde mastürbasyon önemli

Uzm. Psikolog Ebru Özkardaş mastürbasyon ve cinsel sağlık hakkında da bilgi verdi: Mastürbasyon cinselliğe, cinsel sağlığa zarar vermez. Hatta bunun tersine sağlıklı bir cinselliğin gelişiminde ve devamında önemli bir role sahiptir. Kadın ya da erkeğin mastürbasyon yaparak cinsel duygularını, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını, cinsel fantezilerini öğrenmesi için en kolay ve en rahat yöntemdir... Hiç mastürbasyon yapmamış ya da düzenli yapmamış kişiler evlendiklerinde cinsel hazzı yaşamakta güçlük çekiyor. Basit bir uyarılma düzeyini orgazm sanıyorlar. Düzenli cinsel yaşamı olan insanlarda mastürbasyon sıklığında azalma olur. 

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Mastürbasyon cinsel gücü azaltmaz. Tam tersine hiçbir cinsel etkinlik yaşamayanlarda cinsel organın fizyolojisinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

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