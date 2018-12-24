MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu

MasterChef Türkiye'de şampiyon belli oldu. MasterChef Türkiye finalinde Kerem Giritlioğlu ve Uğur Kardaş arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Bu rekabetin ardından Uğur, MasterChef şampiyonu olarak büyük ödülü kazandı.



MasterChef'te final heyecanı yaşandı. Finale kalmayı başaran Kerem ve Uğur, MasterChef'te şampiyon olmak için birbiriyle yarıştı.



MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Uğur ve Kerem final etabında karşı karşıya geldi. Şefler tarafından verilen puanlamanın ardından MasterChef şampiyonu Uğur oldu ve büyük ödül olan 100 bin TL'yi kazandı.



Yarışmayı kazanan isim Dubai'de bir restoranda çalışma fırsatı yakaladı. Yarışmanın ikincisi olan isim ise Somer Şef'in Avusturalya Sidney'de sahibi olduğu restoranda çalışacak.

