Masterchef’te dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan isim Barbaros oldu.

Yarışmacılar bu hafta Konya'da yarıştı. 12 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde oylama sonucu dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Bu gelişmenin ardından kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

İlk oyunu da kaybeden mavi takımdan Sefa haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu nedenle mavi takımın diğer iki ismi Barbaros ve Serhat bireysel dokunulmazlık düellosuna çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet şefin imza tabağı yapılması istendi. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için Limon meringue ve çikolata kapsül isimli yemekleri yapmaya çalıştı.

Bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı. Bu sonuçla birlikte Serhat haftanın ikinci eleme adayı oldu ve potaya çıktı.