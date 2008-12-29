Master öğrencileri çok güçlü yeni bir lazer ışını keşfetti

Amerika’nın Princeton Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Kale
Franz ve İngiltere’nin Sheffield Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi
Stefan Menzel, yeni bir lazer ışını keşfetti.
Princeton Press'de yayımlanan makalede iki
yüksek lisans öğrencisinin bulduğu yeni lazer ışını, geleneksel lazer
ışınlarından daha verimli olduğu belirtiliyor. Bu yeni ışın sayesinde algılama ve tıbbi
teknolojilerde devrim yaşanabiliyor.
Yarı
iletken lazer ışınları kimyasal mikro algılayıcılar ve laboratuvar
ekipmanları dahil olmak üzere tüm algılayıcıların en önemli
bileşenlerinden biri. Bu sebeple yeni bulunan lazer ışınının tıbbi
ölçümleme ve güvenlik gibi bir çok farklı alan için önemli olduğu
belirtildi.
Amerikan Princeton Üniversitesi MIRTHE merkezinde
yüksek lisans öğrencisi Kale Franz ve İngiliz Sheffield öğrencisi
Stefan Metzel tarafından ortak bir çalışma sırasında keşfedilen lazer
ışını, daha düşük güç tüketiyor.
Geleneksel lazer ışınlarının
aksine, yükselen sıcaklık değerlerinde daha iyi sonuç veren yeni lazer,
kuantum yayan bir kızılötesi lazer iki ışın yayarken keşfedildi.
Yükselen sıcaklık değerlerinde daha verimli hale gelen lazerin bu
davranışı, daha önceki lazer teorileriyle açıklanamıyor.