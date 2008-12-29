T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Master öğrencileri çok güçlü yeni bir lazer ışını keşfetti

Princeton Üniversitesinde iki master öğrencisi verimliliği yüksek yeni bir lazer ışını keşfetti.

29 Aralık 2008 02:00

Amerika’nın Princeton Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Kale Franz ve İngiltere’nin Sheffield Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Stefan Menzel, yeni bir lazer ışını keşfetti.

Princeton Press'de yayımlanan makalede iki yüksek lisans öğrencisinin bulduğu yeni lazer ışını, geleneksel lazer ışınlarından daha verimli olduğu belirtiliyor. Bu yeni ışın sayesinde algılama ve tıbbi teknolojilerde devrim yaşanabiliyor.

Yarı iletken lazer ışınları kimyasal mikro algılayıcılar ve laboratuvar ekipmanları dahil olmak üzere tüm algılayıcıların en önemli bileşenlerinden biri. Bu sebeple yeni bulunan lazer ışınının tıbbi ölçümleme ve güvenlik gibi bir çok farklı alan için önemli olduğu belirtildi.

Amerikan Princeton Üniversitesi MIRTHE merkezinde yüksek lisans öğrencisi Kale Franz ve İngiliz Sheffield öğrencisi Stefan Metzel tarafından ortak bir çalışma sırasında keşfedilen lazer ışını, daha düşük güç tüketiyor.

Geleneksel lazer ışınlarının aksine, yükselen sıcaklık değerlerinde daha iyi sonuç veren yeni lazer, kuantum yayan bir kızılötesi lazer iki ışın yayarken keşfedildi. Yükselen sıcaklık değerlerinde daha verimli hale gelen lazerin bu davranışı, daha önceki lazer teorileriyle açıklanamıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24