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MasterChef Türkiye'de yarışmacıların bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı

03 Ekim 2021 16:51

Tv8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacıların bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Yarışmacılar, bölüm başı 10 bin TL ile 30 bin TL arasında ücret alıyor.

MasterChef Türkiye 2021'den elenen Tunahan Ak'ın bölüm başı aldığı para ortaya çıkınca diğer yarışmacıların da aldığı ücret belli oldu.

Yarışmacıların bölüm başı aldığı ücret kesin olarak bilinmiyor. Ancak her bir yarışmacıya barınma da dahil belli bir ücret ödeniyor. Süperhaber'de yer alan habere göre, bu ücret bölüm başı 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

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