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Spor

Massa: "Singapur'da Cumartesi çok önemli"

27 Eylül 2008 03:00

Takvimin yeni pisti Singapur, hafta sonu Formula 1 tarihinin ilk gece yarışına evsahipliği yapacak.

Sezonun bitmesine dört yarış kala Lewis Hamilton, Felipe Massa'nın sadece bir puan önünde yer alıyor ve Singapur'dan çıkacak sonucun şampiyonluk mücadelesi üzerinde ciddi bir etki yaratacağı kesin.

Cadde pistinde koşulan Avrupa Grand Prix'sinde çok az geçiş yaşandığına dikkat çeken, daha yavaş bir pist olan Singapur'da benzer bir durum ile karşılaşacakları inancında.

Sıralama turlarının yarışın sonucunu belirleyebileceğine dikkat çeken Massa, "Singapur pistinde daha önce hiç araç kullanmadım ama geçişin Valencia'dan çok daha zor olacağını biliyorum, çünkü düzlükler çok daha kısa" dedi.

Formula 1'in en deneyimli pilotu David Coulthard da Massa'nın Singapur'daki cadde pisti ile ilgili görüşlerini paylaşıyor:

"Bu pistin Valencia kadar akıcı olmadığı kesin, daha çok 90 derecelik dönüşlerle dolu klasik bir cadde pisti görünümünde."

Formula 1 Singapur Grand Prix'si 28 Eylül Pazar günü koşulacak.

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