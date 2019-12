-Masraf azaldı ödüller arttı ADANA (A.A) - 21.09.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 18. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım, süsleme ve organizasyon masraflarından tasarruf yaparak, 700 bin lira ödül dağıtan Altın Portakal Film Festivalini geride bırakıp toplam ödül miktarını 936 bin liralık rekor seviyeye taşıdığı belirtildi. Altın Koza Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Özer, festivalin 17 Eylül akşamı ''Yaşam Boyu Onur Ödülleri'' töreniyle görkemli şekilde başladığını, Nebahat Çehre, Kadir İnanır ve Ali Özgentürk'e ödüllerinin verildiğini anımsattı. Uzun ve kısa metraj film gösterimlerinin başladığını, sinemaseverlerin dolu dolu bir hafta geçireceğini ifade eden Özer, bu yıl ödül miktarının arttığını, festival harcamalarının ise azaldığını vurguladı. Özer, Türkiye'de düzenlenen film festivalleri arasında en yüksek miktarda ödülün dağıtılacağı Altın Koza Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında, geçen yıl 250 bin lira olan En İyi Film Ödülü'nün bu yıl 350 bin liraya çıkarıldığını belirterek, ''Büyük usta Yılmaz Güney adına verilen Yılmaz Güney Ödülü, sahibine 75 bin lira kazandıracak. Adanalı sinemaseverlerin oylarıyla belirlenen Adana İzleyici Ödülü için belirlenen ödül miktarı ise 50 bin lira olacak. Jüri tarafından yarışmanın en başarılı yönetmenine verilecek olan En İyi Yönetmen Ödülünün sahibi ise 75 bin lira alacak'' dedi. ''Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması''nda da farklı dallarda ''En İyi Film'' seçilen eserlerin yönetmenine 10 bin lira, ''Jüri Özel Ödülü''ne layık görülen eserlere 2 bin 500 lira verileceğini anlatan Özer, şöyle devam etti: ''Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ise her 4 dalda ayrı ayrı olmak üzere ''En İyi Film'' seçilen çalışmalara 7 bin 500 lira ödül veriliyor. Yine her 4 daldaki Jüri Özel Ödüllü alan eserler ise bin 500 liranın sahibi oluyor. Bu dalda verilecek toplam para ödülü ise 36 bin liraya ulaşıyor. Ödül alan filmlerin dışında, finale kalan tüm yönetmenlere, bu yıl da her film için 600 lira gösterim bedeli vererek Altın Koza örnek davranışını sürdürecek. Geçen yıl 550 bin lira civarında ödül dağıtmıştık, bu yıl rakamı 936 bin liraya çıkardık. Bu çok önemli bir rakam. Bunu festival harcamalarını azaltarak başarıyoruz. Geçen yıl 6 milyon lira maliyet oluşmuştu, bu yıl yüzde 20 tasarruf sağlandı. Tabii rakamları festival sonunda daha net göreceğiz. Bazı kalemlerde harcamaları kısıp, ödüllere aktardık. Özellikle tanıtım, süslemelerden kısıtlamalar yaptık. Organizasyonlarda sıkı pazarlıklar gerçekleştirip, Adanalı firmaları tercih ettik. Böylece maliyet de azaldı. Festivalin tüm ödemelerini internet sitemizde etkinliklerin ardından yayınlayacağız.'' Özer, maliyetler azaltılırken, festivalin gücünden ve kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğini, aksine geçen yıla göre çok daha dolu dolu bir festival düzenlendiğini belirtti. -Altın Koza'ya ilgi artıyor- Sinema dünyasının Altın Koza'ya ilgisinin arttığını ifade eden Özer, Türkiye'de iki ciddi film festivali bulunduğunu, bunlardan birinin de Altın Koza olduğunu söyledi. Yarışmalara başvuru sayılarının arttığını, geçen yıl 500'e yakın başvuru olduğunu anlatan Özer, şunları kaydetti: ''Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'na bu yıl 4 kategoride toplam 180 film başvurdu. Belgesel dalında 7, canlandırma dalında 7, deneysel dalında 10, kurmaca dalında ise yine 10 film, yarışmaya katılmaya hak kazandı. Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması'na Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Malta, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Filistin, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Türkiye gibi çeşitli ülkelerden toplam 526 çalışma başvurdu. Belgesel dalında 12, canlandırma dalında 18, deneysel dalda 14 ve kurmaca dalında 42 film ön değerlendirmeyi geçerek finalist oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na da 43 film yarışmak için başvuruda bulundu. Ön jüri 14 film seçti. Yani toplamda 749 film, yarışmalara başvuruda bulundu. Gönül isterdi ki bütün filmler yarışabilsin. Ancak, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını hepimiz biliyoruz. Ancak, ben yine de emek harcayan herkese teşekkür ediyorum, ellerine kollarına sağlık diyorum. Türk sineması için gerçekten çok ciddi katkılar sunuyorlar.'' Özer, film çekiminin çok zahmet isteyen ve ciddi paralar harcanması gereken bir uğraş olduğunu vurgulayarak, Altın Koza Film Festivali'nin amaçlarından birinin de sinemacıları teşvik etmek olduğunu, bu nedenle ödüllerin de arttırıldığını vurguladı. Altın Koza'nın en önemli projelerinden birisinin de Sinema Müzesi olduğuna değinen Özer, ''Söz gider yazı kalır. Gelecek kuşaklara aktaracağımız unsurları içeren bir yapı oluşturmak istedik. Gelecek nesillere 'Gidin bakın Adana'daki sanatçılar bunlar, filmleri nasıl çekilmiş, afişleri, kitapları, gazetelerde çıkan haberleri görün' diyebileceğiz. Adanalılara müthiş bir eser bırakıyoruz. Festival bir hafta dolu dolu geçer, unutulur gider. Ama ondan sonraki haftalarda sinemaya gönül vermiş, sinemayla uğraşan herkes hemen gidip Sinema Müzesi'nden her türlü dokümana ulaşabilir'' dedi. Özer, ayrıca, Cannes Film Festivali'nde ''Jüri Büyük Ödülü''ne layık görülen Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filminin Türkiye galasının Adana'da gerçekleştirileceğini vurguladı. Bunun başlı başına bir olay olduğunu anlatan Özer, ''Çünkü, burada gösterimini yaptıktan sonra Oscar'da yarışmaya girecek. Kendi ülkesinde bir gösterimde bulunduktan sonra Oscar'a katılabiliyor. Filmin galası Adana'da yapılacak'' diye konuştu.