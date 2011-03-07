-MASONLARA SUİKAST GİRİŞİMİNE TAKİPSİZLİK ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası yöneticiliği görevinde bulunmuş olan Kaya Paşakay ve Mustafa Asım Akin'e yönelik suikast girişimi iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Hacı Ali Hamurcu ile avukatlar Yusuf Erikel ve Yakup Erikel hakkında, ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Kasım İlimoğlu tarafından verilen ''takipsizlik'' kararında, İstanbul'da 16 Mart 2010 tarihinde, kendi ihbarı üzerine yakalanan Hacı Ali Hamurcu'nun, ifadesinde, ''Kaya Paşakay ve Mustafa Asım Akin'i öldürmek için geldiğini, öldürmede kullanacağı bıçağı yakındaki bir sokağa attığını beyan edip yerini gösterdiği'' anımsatıldı. Kararda, Hamurcu'nun, yakalanmadan önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklar ve Yusuf Erikel hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 22 Ocak 2010 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde ise ''Yusuf Erikel'in, Ergenekoncuların avukatlığını yaptığını, elinde kendisinin isminin yazılı olduğu 10 trilyon TL meblağlı senedin olduğunu, bu parayı Kayseri Büyükşehir Belediyesine giderek genel sekreter Mustafa Yalçın'dan tahsil edeceğini, Pazar görüş günü gelirlerse her şeyi anlatacağını, savcı Z.Ö'ye de bilgi verdiğini, gerekirse gizli tanık olabileceğini, parayı tahsil edeceklerini ve Ergenekon'a aktaracaklarını, bu durumun durdurulması gerektiğini'' beyan ettiği aktarıldı. Şüpheli Hamurcu'nun, savcılık ifadesinde, ''Yusuf Erikel'in kendisini herhangi bir şekilde yönlendirmediğini, Yusuf'a kızdığından polise bu şekilde ifade verdiğini, eylemi sadece kendi kafasında tasarladığını ve kendisini azmettiren kimse olmadığını'' söylediği hatırlatıldı. Kararda, şüpheli Yakup Erikel'in ise ''Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği ile bir ilgisinin olmadığını ve Hamurcu'ya suikast yapması konusunda her hangi bir talimatının olmadığını'' ifade ettiği anımsatıldı. Soruşturma sırasında ifadelerine başvurulan mağdurlar Kaya Paşakay ve Mustafa Asım Akin'in de Hamurcu'yu tanımadıklarını, kendisiyle aralarında herhangi bir ihtilafın bulunmadığını ve suikast düzenlenmesini gerektirecek bir nedenin bulunmadığını beyan ettikleri kaydedildi. Kararda, şüpheliler Yusuf Erikel, Yakup Erikel ve Hacı Ali Hamurcu'nun üzerlerine atılı ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan haklarında yürütülen soruşturmada; kamu davası açmaya yeterli, inandırıcı delil elde edilemediği gibi suçun yasal unsurları da oluşmadığından, haklarında ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verildiği belirtildi. Hamurcu ve Yusuf Erikel'in üzerlerine atılı ''tasarlayarak adam öldürmeye kalkışmak ve bu suça azmettirmek'' suçlarından ise Hamurcu'nun, adam öldürmek suçunun işlenebilmesi için elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icra hareketlerine başlamaması, şüpheli Yusuf Erikel'in de azmettirdiği yönünde kamu davası açmaya yeterli delil elde edilememesi nedeniyle ''kovuşturmaya yer olmadığı'' kararı verildiği ifade edildi.