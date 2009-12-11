Mason davasında beraat

T24 - Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın eski Büyük Üstat’ı Kaya Paşakay, yöneticileri Prof. Dr. Ali Sait Sevgener ve Koray Darga, derneğin harcamalarında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla güveni kötüye kullanmak suçundan yargılandıkları davadan beraat ettiler.



Eski Büyük Üstat Prof. Dr. Mustafa Asım Akin, 2005 yılında yönetime geldikten sonra selefi Kaya Paşakay ve locanın iki yöneticisinin haklarında dernekte yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla dava açılmasını sağlamıştı. Beyoğlu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mason yöneticilerinin avukatı Köksal Bayraktar, “Yapılan harcamalar toplum yararına yapılmıştır. Bu harcamalar yönetim kurulunda olan 22 kişinin bilgisi ve onayı dahilinde yapılmıştır. Burada 22 kişi bulunması gerekirken sadece üç kişi bulunmasının sebebi yeni gelen yönetimin iktidar mücadelesidir” dedi. Kaya Paşakay, “Harcamalar örf ve adetlerimize uygun olarak yapılmıştır” dedi.



Ali Sait Sevgener ise bu dava ile onur mücadelesi verdiğini belirterek, “18 senedir bu derneğe gönül bağı ile bağlıyım. Hiçbir zaman suiistimal yoluna kaçmadım. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme davayı karara bağlayarak, sanıkların mahkumiyetlerine kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerine karar verdi.